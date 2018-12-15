Ржига: не знаю, когда в последний раз сборная Чехии столько играла в меньшинстве

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча со сборной России (2:7) на Кубке Первого канала.



«Команда не выглядела цельно, потому что из-за удалений кто-то играл много, другие сидели. Сборная России ничем не удивила. Если им дать столько большинства, то трудно справиться с ними. Будь мы чуть дисциплинированнее и играй в свою игру, результат мог быть иным. Не знаю, когда в последний раз столько играли в меньшинстве. Как начали матч, имея на одного игрока меньше, так и закончили. С россиянами так играть нельзя, они очень сильны в большинстве.

Ни один Фурх виноват в пропущенных шайбах, виновата вся команда. Выпустили на 3-й период Грубеца, чтобы взбодрить ребят. И неплохо заиграли, но опять удаления… Работа судей? Не хочу говорить об этом», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.