Денякин: люди, которым «Кузня» поверила, начали тянуть игроков в другие клубы

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин прокомментировал результат матча с «Горняком» (3:8).

«Уважаемые болельщики! Приношу вам искренние извинения за результат в сегодняшнем матче с «Горняком», за то, что показала наша команда на льду. Дома, при своих болельщиках, такая игра недопустима, и, поверьте, выводы обязательно будут сделаны. Не на словах, а на деле. С такой ситуацией мириться мы не намерены.

К сожалению, так произошло, что те люди, в которых мы верили и на которых делали ставку, с недавнего времени начали пытаться перетягивать хоккеистов нашей команды в другие клубы. Сейчас команда «Металлург» оказалась в непростой ситуации, и в этом, считаю, есть моя личная вина как руководителя. За что ещё раз приношу извинения всем нашим болельщикам.

В самое ближайшее время мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. И об этих решениях вы обязательно узнаете. Если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотите получить прямые ответы, то можете задавать их в сообществе ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте». 17 декабря на пресс-конференции я отвечу на все поступившие вопросы», — цитирует Денякина официальный сайт клуба.