Буре: в НХЛ говорили, что за такие деньги я должен забивать по 50 голов за сезон

Знаменитый в прошлом российский нападающий Павел Буре поделился мнением о ценности «Морис Ришар Трофи».

«Очень важно выиграть титул лучшего снайпера. Это у тебя в голове, это останется в статистике. Все знают, что ты стал первым. А сам приз — второстепенное дело. У меня никогда не было домашнего музея. И когда люди не знали меня близко, приходили ко мне в гости — то даже не понимали, что я занимаюсь хоккеем. Нигде на стенах не было фотографий, кубков, медалей.

Отдельная тема — «Морис Ришар Трофи» может дать солидный бонус по контракту. Но он прописан не у всех. Помню, я заключал договор с «Флоридой», и по тем временам это были огромнейшие деньги. Столько тогда фактически никто не получал. И я ради интереса спросил: «А у меня будут бонусы за голы?» Руководство клуба ответило: «Послушай, ты столько получаешь, что в каждом сезоне должен забрасывать как минимум 50 шайб. За это тебе столько и платим. Если хочешь, напиши какие-нибудь пять тысяч в контракте». Я сказал: спасибо, но не надо. А мне добавили: «Иди и выполняй свою работу»», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.