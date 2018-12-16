Хет-трик Баркова помог «Флориде» обыграть «Торонто», у Дадонова передача

«Флорида Пантерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) в пользу хозяев. «Пантерз» одержали первую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флориды» Александр Барков, оформивший хет-трик. Дублем в составе «Торонто» отметился Митчелл Марнер.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 1 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». В активе защитника «Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева передача, у Игоря Ожиганова показатель «-1».

В параллельной встрече «Анахайм Дакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победу «Дакс» принёс дубль Даниэля Спронга. Форвард хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-2».