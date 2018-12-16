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Хет-трик Баркова помог «Флориде» обыграть «Торонто», у Дадонова передача

Хет-трик Баркова помог «Флориде» обыграть «Торонто», у Дадонова передача
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0) в пользу хозяев. «Пантерз» одержали первую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флориды» Александр Барков, оформивший хет-трик. Дублем в составе «Торонто» отметился Митчелл Марнер.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 1 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». В активе защитника «Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева передача, у Игоря Ожиганова показатель «-1».

В параллельной встрече «Анахайм Дакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Победу «Дакс» принёс дубль Даниэля Спронга. Форвард хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 3
1:0, 1:0, 1:3, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Барков (Дадонов, Хоффман) – 19:56 (5x5), 2:0 – Юбердо (Яндл, Хоффман) – 28:03 (5x4), 2:1 – Таварес (Гардинер, Райлли) – 50:24 (5x5), 2:2 – Марнер (Кадри, Зайцев) – 56:21 (5x5), 3:2 – Барков (Брауэр, Мальгин) – 56:48 (5x5), 3:3 – Марнер (Райлли, Гардинер) – 58:20 (5x5), 4:3 – Барков (Юбердо) – 63:24 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Нутиваара (Дженнер) – 12:06 (5x5), 1:1 – Спронг (Мэнсон, Ритчи) – 15:56 (5x5), 1:2 – Спронг (Хенрик) – 61:19 (3x3)
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