Сборная России в рамках благотворительной акции наденет лавандовые свитера

Сборная России по хоккею выйдет на раскатку перед матчем Кубка Первого канала со сборной Финляндии в необычной форме. Хоккеисты наденут лавандовые свитера. Российская сборная принимает участие в благотворительной акции «Хоккей против рака». После матча игроки подпишут свитера, и они будут выставлены на благотворительный онлайн-аукцион, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФХР

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для проведения матча футбольный стадион переоборудовали под хоккейную арену.

Предполагается, что будет установлен новый рекорд посещаемости хоккейных матчей. Вместимость стадиона составляет более 60 тысяч зрителей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.