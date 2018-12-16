Ротенберг: можем сыграть на футбольном стадионе с Канадой, думали о «Лужниках»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о планах провести матч Россия – Канада на футбольном стадионе и следующих играх на «Газпром-Арене».

«Я ожидал такую атмосферу, но она всё равно была фантастической. Россия — великая страна. Эта поддержка дарит непередаваемые ощущения. Думаю, в будущем мы подумаем над повторением такого события. Возможен ли матч в «Лужниках»? Погодные условия — это большие риски, возможно, вы видели, как в НХЛ шёл дождь и площадку заливало водой. Но мы думали над этим вариантом.

Сегодня подумали, что можно три или четыре матча в год проводить на «Газпром-Арене». Мы в этом плане максималисты. Эта игра показала, что мы способны регулярно собирать по 20 тысяч зрителей. Мы можем и с Канадой сыграть на футбольном стадионе. Думаю, наши коллеги оценят этот уровень. С точки зрения организации все увидели, что мы на высочайшем уровне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.