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Йортикка: Гусев – самый талантливый игрок сборной, а Кузьменко скоро выстрелит

Йортикка: Гусев – самый талантливый игрок сборной, а Кузьменко скоро выстрелит
Хоккей / Евротур

Бывший тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка назвал самого талантливого хоккеиста сборной России.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Самый талантливый игрок в сборной России – мой бывший игрок, Никита Гусев (Гусев играл у Йортикки в «Амуре». — Прим. «Чемпионата»). Без сомнения, это большой талант.

Андрей Кузьменко — тоже хороший игрок, который скоро должен выстрелить. Он постоянно прогрессирует. Но если говорить об игре СКА или сборной России, например, в большинстве, то Гусев – игрок, который может всё», — сказал Йортикка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

На Кубке Первого канала—2018 сборная России одержала три победы и стала победителем домашнего этапа Евротура.

«Уровень СКА и ЦСКА сопоставим с НХЛ». Йортикка – о КХЛ и сборной России
Бывший тренер «Амура» тоже хотел бы увидеть битву двух сильнейших лиг мира.
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