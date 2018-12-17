Йортикка: Гусев – самый талантливый игрок сборной, а Кузьменко скоро выстрелит

Бывший тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка назвал самого талантливого хоккеиста сборной России.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Самый талантливый игрок в сборной России – мой бывший игрок, Никита Гусев (Гусев играл у Йортикки в «Амуре». — Прим. «Чемпионата»). Без сомнения, это большой талант.



Андрей Кузьменко — тоже хороший игрок, который скоро должен выстрелить. Он постоянно прогрессирует. Но если говорить об игре СКА или сборной России, например, в большинстве, то Гусев – игрок, который может всё», — сказал Йортикка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

На Кубке Первого канала—2018 сборная России одержала три победы и стала победителем домашнего этапа Евротура.