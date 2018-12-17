Морозов: у Кучерова высокие шансы на завоевание «Харт Трофи»

Бывший капитан сборной России Алексей Морозов поделился мнением о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове и оценил шансы соотечественника на завоевание «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.



Таблица бомбардиров НХЛ



«Кучеров сильный в целом. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и Никита за счёт сильных умеет компенсировать слабые. Шансы на «Харт Трофи» у него большие. Если Кучеров будет с командой выигрывать, продолжать так же играть, то все шансы у него есть», — цитирует Морозова телеканал «360».



В нынешнем сезоне Кучеров провёл 34 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросив 14 шайб (семь – в большинстве) и отдав 34 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафного времени.



Россиянин занимает четвёртое место в лиге по количеству набранных очков, уступая лишь двум игрокам «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанену (56 очков) и Натану Маккиннону (52), а также капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (49).

Кучеров и Ко против сенсационных «лавин». 10 лучших троек сезона в НХЛ Тройка Овечкина была бы в лидерах, если бы не травмы.