«Куньлунь» обыграл «Амур», прервав серию из пяти поражений

«Куньлунь Ред Стар» обыграл «Амур» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.



Первый период оказался безголевым, а второй игровой отрезок оказался успешным для подопечных Юсси Таполы, забросивших три шайбы. Счёт открыл Олли Палола, затем Вилле Лаюнен реализовал численный перевес, после чего преимущество хозяев укрепил Йоонас Ярвинен. Для того чтобы оформить три гола, китайской команде потребовалось менее двух минут. В концовке встречи гости смогли отыграть одну шайбу стараниями Кирилла Рассказова.



«Драконы» прервали серию из пяти поражений, «Амур» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. 18 декабря команды вновь встретятся друг с другом на площадке китайского клуба.