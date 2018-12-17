Известная социальная сеть запретила фотографии с Овечкиным

Популярная социальная сеть Tumblr ввела новые правила модерации контента, размещаемого своими пользователями. Новая редакция правил вступила в силу 17 декабря, а главным её отличием стало то, что многие публикации получили гриф «ваш пост помечен как нецензурный» или «публикация только для взрослых».



В число последних удивительным образом попали публикации с фотографиями, на которых изображены капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, лежащий в кровати с Кубком Стэнли. Эта известная фотография была сделана минувшим летом, когда россиянин бурно праздновал победу своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Tumblr расценил содержание этого кадра как неприличное, о чём свидетельствует ремарка «This reblog was flagged» («Ваш пост помечен»).



Кроме этого, под запрет для общего доступа попали фотографии объятий Овечкина и другого нападающего «столичных» Никласа Бекстрёма после окончания финала Кубка Стэнли.

Посмотреть фото можно также в «Твиттере».