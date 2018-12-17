Александр Овечкин — первая звезда недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой недели стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший семь шайб в трёх играх недели. Российский форвард второй раз в карьере оформил два хет-трика подряд, результативная серия Овечкина насчитывает уже 14 матчей. Это личный рекорд игрока.



Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырёх встречах. Шайфли стал первым в истории игроком клуба, забившим решающие голы в двух играх подряд в овертаймах.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, заработавший 9 (5+4) баллов в четырёх матчах.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Не день Овечкина. Александр не сделал три хет-трика подряд Гол, победный буллит и рекордная серия по очкам. Всего-то.