Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой недели стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший семь шайб в трёх играх недели. Российский форвард второй раз в карьере оформил два хет-трика подряд, результативная серия Овечкина насчитывает уже 14 матчей. Это личный рекорд игрока.
Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, записавший в актив 11 (5+6) очков в четырёх встречах. Шайфли стал первым в истории игроком клуба, забившим решающие голы в двух играх подряд в овертаймах.
Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, заработавший 9 (5+4) баллов в четырёх матчах.
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Фото: Patrick Smith/Getty Images
Александр Овечкин — первая звезда недели в НХЛ