Денис Гурьянов тренируется в первом звене «Далласа»

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов тренируется в первом звене команды вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Степнецки. Другой россиянин, Александр Радулов, занимается во втором звене с Матиасом Янмарком и Джейсоном Спеццой.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 21-летний форвард сыграл три матча и забросил одну шайбу.



В последних семи матчах за фарм-клуб «Далласа» Гурьянов набрал 13 (2+11) очков. Россиянин является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19