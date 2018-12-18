Шат-аут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Вегас»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу в матче забросил капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо на 41-й минуте. Ему ассистировали форвард Джош Андерсон и защитник Сет Джонс. Для Фолиньо эта шайба стала 8-й в сезоне. В 32 матчах он набрал 18 (8+10) очков.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Для него этот шат-аут стал 25-м в регулярных матчах НХЛ. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы.