Панарин пропустил матч с «Вегасом» из-за травмы

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин пропустил домашний матч с «Вегас Голден Найтс» (1:0) из-за травмы нижней части тела. Как сообщила клубная пресс-служба, повреждение форварда не носит серьёзный характер, и Панарин должен вернуться в строй со дня на день. Стоит отметить, что на утренней раскатке в день игры Панарин присутствовал и занимался в основной группе, но на матч в составе «синих мундиров» место Артемия занял форвард Энтони Дюклер.

«Я не думал, что он так решит, это выяснилось лишь за час до матча, когда он пришёл и рассказал, что плохо себя чувствует и играть не сможет», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

На счету Панарина в нынешнем сезоне 34 (9+25) очка в 31 матче.