ФХРБ предложила альтернативу гимну Норвегии, выбрав песню Александра Рыбака

Федерация хоккея Республики Беларусь в своём «твиттере» пошутила над сборной Норвегии, отреагировав на недавний скандал.



Напомним, на турнире в Норвегии перед матчем Норвегия — Беларусь произошёл необычный случай. Организаторы турнира вместо гимна Беларуси включили песню группы «Песняры» «Косил Ясь конюшину». Многие зрители не поняли, что организаторы допустили ошибку. В итоге болельщики встали со своих мест, слушая гимн. В то же время на заднем фоне были слышны удивлённые возгласы болельщиков белорусской сборной.



На видео гимн Норвегии заменён на песню норвежского певца белорусского происхождения Александра Рыбака «Fairytale», с которой он стал победителем Евровидения-2009 в Москве.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».