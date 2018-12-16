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На хоккейном турнире в Норвегии вместо гимна Беларуси поставили хит «Песняров»

На хоккейном турнире в Норвегии вместо гимна Беларуси поставили хит «Песняров»
Хоккей / Прочие

На хоккейном турнире Meca Hockey Games в Лёренскуге (Норвегия) произошёл комичный инцидент. Перед матчем сборных Норвегии и Беларуси организаторы спутали гимн гостей. В результате вместо национального гимна Беларуси на ледовой арене зазвучал хит группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну». Хоккеисты, собравшись в центре площадки, прослушали популярную мелодию в рамках традиционного ритуала, предшествующего началу матча.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Многие зрители не поняли, что организаторы допустили ошибку. В итоге болельщики встали со своих мест, слушая гимн. В то же время на заднем фоне были слышны удивлённые возгласы болельщиков белорусской сборной.

Матч завершился со счётом 6:1 в пользу сборной Норвегии.

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