Борщевский: неоднозначная игра, но «Амур» победил заслуженно

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2).



«Сегодня получилось неоднозначная игра. В первом периоде мы владели инициативой, неслучайно забили две шайбы. Второй период был уже более ровный, хорошо что удалось забросить ещё одну шайбу, играя в большинстве. Третий период получился скомканным, понимали, что противник добавить и будет играть до конца, предупреждали об этом ребят. Но все равно пропустили две шайбы, удалились. Естественно это повлияло на игру в третьем периоде. Хорошо, что смогли выстоять, сыграли очень самоотверженно в концовке матча, дотерпели. Считаю, что победили сегодня заслуженно», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.