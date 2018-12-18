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Белов: «Витязь» нащупал свою игру. Главное, её не растерять

Белов: «Витязь» нащупал свою игру. Главное, её не растерять
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился эмоциями от победы в матче с московским ЦСКА (2:0).

«Мы провели очень хороший матч. Когда играешь с таким соперником, это особенно приятно. У нас сегодня было много ребят, кто мало играл, и им хотелось себя проявить. Поэтому была большая отдача и у них, и у других ребят. Последнее время неплохо играем в обороне и вратари показывают хорошую игру: Ортио — в Минске, Самонов — сегодня. Два блестящих матча провели наши вратари. Мы нащупали свою игру, почувствовали ее. Самое главное сейчас — её не растерять.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они создали. Когда такая обстановка, то и команда играет по-другому», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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