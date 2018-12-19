Логотип «Торпедо» претендует на звание лучшего в 2018 году

Логотип нижегородского «Торпедо» оказался в числе претендентов на звание лучшего спортивного логотипа 2018 года, сообщает Sportslogos.net.



Также в число претендентов попали: «Ньюфаундленд Гроулерс» (хоккей, Юниорская лига Восточного побережья), «Тампа Тэрпонс» (бейсбол), «Стетсон Хэттерс» (студенческий спорт), «Гвиннетт Страйперс» (бейсбол), ФК «Лос-Анджелес» (футбол, МЛС), «Питтсбург Риверхаундс» (футбол), «Джексонвилл Долфинс» (студенческий спорт), «Уилльям и Мэри Трайб» (студенческий спорт) и «Аугуста Гринджекетс» (бейсбол).

Среди претендентов в номинации «Эвент-лого» присутствует логотип Матча звёзд КХЛ, который прошёл в Астане в январе 2018 года. В списке также присутствуют логотипы Матча звёзд НХЛ в Тампе, «Зимней классики» в Нью-Йорке и «Стадионной серии» в Аннаполисе.