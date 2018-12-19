Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Гол Доуса помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

Гол Доуса помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнекамске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Андрея Мартемьянова забросили две шайбы в ходе первого периода стараниями Дэна Секстона и Найджела Доуса. «Волки» отыграли один гол в самой концовке второго игрового отрезка — Андрей Нестрашил реализовал численный перевес, но на большее их не хватило.

«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести встречах регулярного чемпионата, «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Екатеринбурга продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, нижнекамская команда находится вне пределов восьмёрки.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
0:2, 1:0, 0:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Секстон – 12:59 (5x5), 0:2 – Доус – 16:45 (5x5), 1:2 – Нестрашил (Полашек, Галимов) – 39:55 (5x4)
«Автомобилист» не будет первым. Как закончат год клубы Востока?
А «Трактор» и «Сибирь» продолжат движение вверх.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент