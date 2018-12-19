Гол Доуса помог «Автомобилисту» победить «Нефтехимик»

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнекамске.



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Подопечные Андрея Мартемьянова забросили две шайбы в ходе первого периода стараниями Дэна Секстона и Найджела Доуса. «Волки» отыграли один гол в самой концовке второго игрового отрезка — Андрей Нестрашил реализовал численный перевес, но на большее их не хватило.



«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести встречах регулярного чемпионата, «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Екатеринбурга продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, нижнекамская команда находится вне пределов восьмёрки.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.