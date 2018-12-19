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«Трактор» в овертайме обыграл «Торпедо», одержав третью победу подряд

«Трактор» в овертайме обыграл «Торпедо», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречалось с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря Кристиану Томасу, реализовавшему численное преимущество. Подопечные Дэвида Немировски отыгрались во втором периоде стараниями Энди Мили, отметившегося точным броском в большинстве. На 54-й минуте Ник Бэйлен поразил ворота хозяев и снова вывел челябинский клуб вперёд. «Торпедо» отыгралось в концовке благодаря Роберту Саболичу, реализовавшему большинство. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.

«Трактор» продлил победную серию до трёх матчей, «Торпедо» потерпело второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
0:1, 1:0, 1:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Томас (Бэйлен, Энлунд) – 18:19 (5x4), 1:1 – Мили (Хольм, Варнаков) – 31:42 (5x3), 1:2 – Бэйлен (Энлунд, Рыбаков) – 53:14 (5x5), 2:2 – Саболич (Боди, Галузин) – 57:48 (5x4), 2:3 – Карпухин – 61:22 (3x3)
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