«Трактор» в овертайме обыграл «Торпедо», одержав третью победу подряд

«Торпедо» встречалось с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря Кристиану Томасу, реализовавшему численное преимущество. Подопечные Дэвида Немировски отыгрались во втором периоде стараниями Энди Мили, отметившегося точным броском в большинстве. На 54-й минуте Ник Бэйлен поразил ворота хозяев и снова вывел челябинский клуб вперёд. «Торпедо» отыгралось в концовке благодаря Роберту Саболичу, реализовавшему большинство. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.

«Трактор» продлил победную серию до трёх матчей, «Торпедо» потерпело второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.