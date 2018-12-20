«Вашингтон» — «Питтсбург»: Уилсон в драке сокрушил Олексяка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Питтсбург Пингвинз» (идёт первый период, счёт — 0:0).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

На первой минуте первого периода форвард «столичных» Том Уилсон подрался с защитником «Питтсбурга» Джейми Олексяком. Уилсон серией мощных ударов повалил соперника на лёд, после чего их разняли арбитры. Олексяк после боя с трудом добрался до скамейки своей команды. Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.

Напомним, Уилсон недавно вернулся на лёд после отбытия 14-матчевой дисквалификации за удар форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре.

Видео также доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».



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