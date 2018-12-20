«Вашингтон» — «Питтсбург»: Овечкин подрался с Летангом

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз» (завершился первый период, счёт — 0:0). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин принял участие в драке c защитником Крисом Летангом. Оба хоккеиста получили по две штрафные минуты.

Видео также доступно для просмотра в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Ранее, в этой встрече форвард «столичных» Том Уилсон подрался с защитником «Питтсбурга» Джейми Олексяком.

Овечкин был признан лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели. В трёх матчах россиянин забросил семь шайб и оформил два хет-трика подряд. Результативная серия капитана «столичных» насчитывает 14 игр.

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