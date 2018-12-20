Скудра: вряд ли Шумаков растерял мастерство, но он очень зависит от физики

Известный тренер Петерис Скудра, работавший с Сергеем Шумаковым в «Сибири», поделился мнением о перспективах нападающего в «Авангарде».

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«Не думаю, что Шумаков растерял своё мастерство после поездки в Северную Америку. Сергей — очень мастеровитый хоккеист. Не так просто растерять всё, что было. Он нестандартный хоккеист, что немаловажно. Таких игроков не так уж много. Зная Шумакова, могу сказать, что для него всегда была важна готовность, мотивация. Выходить каждый вечер и выкладываться на сто процентов.



Шумаков очень зависит от своей физической формы. Когда Сергей проходил хорошую предсезонку с ЦСКА, то мы видели результат. Шумаков доминировал, набирал очки, игра была на хорошем уровне. Но без хорошей предсезонки качество его игры не будет на высоком уровне. В этом году нападающий пропустил полноценный предсезонный этап. Это может дать о себе знать.



Я думаю, что в «Авангарде» Сергей должен играть в топ-6 или топ-9. В Омске есть много хоккеистов, которые могут подыграть ему, помочь, сыграть с ним вместе. Многое будет зависеть от самого Шумакова. На него будут рассчитывать, ему сразу дадут шанс. Конечно, его игра в большинстве – это тоже один из принципиальных вопросов для Омска. Может, в формате «5 на 5» у Сергея из-за физического состояния не будет получаться, но в большинстве он должен проявлять себя полностью», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.