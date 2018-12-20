ФХР опубликовала список аккредитованных хоккейных агентов

Федерация хоккея России опубликовала список аккредитованных хоккейных агентов, информирует официальный сайт организации. Разрешение получили 23 агентских организации. Стоит отметить, что ни один иностранный агент аккредитацию от ФХР не получил, за исключением Арифа Хайредина, однако он имеет российский паспорт.



Напомним, игроки и клубы будут наказаны штрафами, если будут заключать сделки с нелицензированными агентами. Помимо граждан зарубежных государств многие российские агенты до сих пор также не получили аккредитацию. Ранее стоимость таковой была 50 тыс. рублей в год, однако с 2018 года её цена возросла до 500 тыс. рублей в год.

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