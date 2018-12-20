Стали известны составы астанинского «Барыса» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 декабря, начало игры — в 17:00 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Липин, Акользин — Бойд — Шевченко;
Семёнов — Полохов, Евдокимов — Гурков — Петухов.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;
Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;
Кутузов — Черепанов, Фатеев — Иванов — Беляев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Барыс» — «Локомотив»: стали известны составы команд