«Барыс» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 декабря, начало игры — в 17:00 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Липин, Акользин — Бойд — Шевченко;

Семёнов — Полохов, Евдокимов — Гурков — Петухов.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;

Афанасьев — Осипов, Апальков — Алексеев — Картаев;

Кутузов — Черепанов, Фатеев — Иванов — Беляев.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19