СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме

Петербургский СКА на домашнем льду уступил рижскому «Динамо» в серии буллитов, игра закончилась со счётом 2:3 ОТ. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из шести выигранных матчей.



Первую шайбу в матче забросили гости — Линус Виделль отличился уже на 71-й секунде. «Армейский» клуб сумел сравнять счёт и выйти вперёд до конца первого периода благодаря голам Антона Белова и Николая Прохоркина. На 25-й минуте Виделль оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Остаток основного времени прошёл без голов, в овертайме победу гостям принёс всё тот же Виделль, оформивший хет-трик.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.