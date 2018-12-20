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СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме

СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашнем льду уступил рижскому «Динамо» в серии буллитов, игра закончилась со счётом 2:3 ОТ. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из шести выигранных матчей.

Первую шайбу в матче забросили гости — Линус Виделль отличился уже на 71-й секунде. «Армейский» клуб сумел сравнять счёт и выйти вперёд до конца первого периода благодаря голам Антона Белова и Николая Прохоркина. На 25-й минуте Виделль оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Остаток основного времени прошёл без голов, в овертайме победу гостям принёс всё тот же Виделль, оформивший хет-трик.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3
2:1, 0:1, 0:0, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Виделль (Дарзиньш, Дзиеркалс) – 01:11 (5x5), 1:1 – Белов (Дацюк, Кручинин) – 13:38 (5x5), 2:1 – Прохоркин (Херсли, Гусев) – 18:28 (5x5), 2:2 – Виделль (Алишаускас) – 24:31 (5x4), 2:3 – Виделль (Джериньш) – 61:59 (3x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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