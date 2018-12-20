Уланов — об удалении Цыплакова: не могу это комментировать, Новый год на носу

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).



«Довольно гостеприимно мы приняли «Салават Юлаев». Сами очки взяли, «Салавату» дали очко. Первые два периода, если честно, вяленько сыграли. После двух периодов 11 бросков всего было. В третьем периоде вернулись в игру, забили гол, стало 1:1. Ребята — молодцы, бились при удалениях.



Выстояли и пять минут, и ещё две минуты дали под самую завязку. Показали характер, бились 65 минут все, включая Юлиуса. Не представляю, как он ещё потом по воротам лазил. Гудачек оставил нас в игре.



Состояние Зубова и Хохлачёва? Они выздоравливают. Саня приболел, дали ему немножко отдохнуть, чтобы он полностью выздоровел. Илья уже завтра может приступить к тренировке. Думаю, что в ретроматче оба сыграют.



Цыплаков — здоровый и дерзкий парень, надо отдать ему должное. Он работает и в тренировочном процессе, и добавляет от игры к игре. Рано или поздно он бы начал забивать. Мы рады, что он прогрессирует. Его удаление? Я не могу это комментировать по нескольким причинам. Новый год на носу», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.