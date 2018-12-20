Разин: новых легионеров в «Северстали» не будет, на маленькие деньги их не найти

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:7).



«Недавно слушал интервью Слуцкого, который говорил, что в чемпионате Англии они выигрывали — 3:1 за 20 минут до конца, и, вместо того чтобы играть от обороны, пошли вперед, и проиграли со счётом 3:4. Зрители потом им аплодировали и поздравляли с хорошей игрой.

Думаю, сегодня была хорошая игра, несмотря на счет 3:7. Жалко, конечно, Доминика Фурха, который сегодня держал нас в игре первую половину матча. Положительный момент для нашей команды в том, что мы могли переломить игру, и при счете 2:2 перевернули все с ног на голову. Забей Кулда в пустые ворота за несколько секунд до конца второго периода, игра сложилась бы немного иначе. Команда приобретает очертания, видно, что ребята хорошо работают, но из-за микроэпизодов, которые так перевернули игру, из-за мастерства, наверное, мы сегодня проиграли.



Останется ли Эштон и будут ли новые легионеры? Эштон остается. Легионеры — вряд ли, потому что осталось семь дней до дедлайна, и хороших легионеров на маленькие деньги практически не найти», — цитирует Разина официальный сайт «Авангарда».