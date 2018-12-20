Анкипанс: у СКА было намного больше мастерства, но «Динамо» показало желание

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от выигрыша в матче с петербургским СКА (3:2 ОТ).



«Очень напряженная игра. Ясно, что мастерства у СКА намного больше, чем у нас, но мы сегодня показали очень большое желание. За счет этого и выиграли. Идёт напряженная борьба за плей-офф, и нам важно каждое очко. Спасибо команде за игру», — приводит слова Анкипанса официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

СКА уступил рижскому «Динамо» в овертайме

Первую шайбу в матче забросили гости — Линус Виделль отличился уже на 71-й секунде. «Армейский» клуб сумел сравнять счёт и выйти вперёд до конца первого периода благодаря голам Антона Белова и Николая Прохоркина. На 25-й минуте Виделль оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Остаток основного времени прошёл без голов, в овертайме победу гостям принёс всё тот же Виделль, оформивший хет-трик.