Защитник «Филадельфии» Проворов толкнул арбитра и получил матч-штраф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Нэшвилл Предаторз (идёт третий период, 2:1). На 34-й минуте российский защитник «лётчиков» Иван Проворов толкнул арбитра, за что получил матч-штраф.

Посмотреть видео инцидента можно в «твиттере» Broad Street Hockey.



В 32 матчах в активе Ивана 11 результативных действий: три гола и восемь передач. Также на его счету показатель полезности «-5», 12 штрафных минут (до этой встречи) при игровом времени в 24 минуты и 54 секунды.



«Филадельфия» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. В последних пяти матчах «лётчики» одержали лишь одну победу.