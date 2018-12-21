Тренер «Филадельфии»: Проворову должно быть известно, что нельзя себя так вести

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Скотт Гордон прокомментировал поведение российского защитника Ивана Проворова в игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:1). На 34-й минуте защитник «лётчиков» толкнул арбитра, за что получил дисциплинарную «десятку». После того как истекло время штрафа, Проворов смог вернуться на лёд.

«Лично я не видел этот толчок. Я не видел, что вызвало такую реакцию Проворова. Не знаю. Возможно, ему не понравилось удаление. Но как игроку, ему должно быть известно, что нельзя себя так вести!» — сказал Гордон.

Посмотреть видео инцидента можно в «твиттере» Broad Street Hockey.

В 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ в активе Ивана 11 (3+8) очков при показателе полезности «-6» и 24 штрафных минутах. В среднем за матч он проводит на льду 24 минуты и 36 секунд.