Саморуков был капитаном сборной России U20 в матче с США, Кравцов – ассистент

Молодёжная сборная России проиграла США в контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Канаде чемпионату мира 2019 года. Встреча, проходившая в Келоуне, завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу американцев. В серии послематчевых бросков россияне оказались сильнее 4-3.

Обязанности капитана российской команды выполнял защитник Дмитрий Саморуков. Его ассистентами были защитник Александр Алексеев и нападающий Виталий Кравцов. Форвард «Трактора» был капитаном российской команды в предыдущей игре со Швецией (2:4), которую Саморуков пропускал.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.