Сформирован тренерский штаб сборной России на Универсиаде-2019

Сформирован тренерский штаб сборной России на Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Его возглавит тренер «Зауралья» Владислав Хромых, а помогать ему будет наставник «Юниора» Денис Баев.

Этот же дуэт находился во главе национальной команды на предыдущих студенческих играх в Алма-Ате, когда сборная завоевала золотые медали, победив в финальном матче хозяев турнира со счётом 1:0.

Состав команды, который выступит на хоккейном турнире Универсиады с 1 по 12 марта 2019 года, будет назван позднее. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут национальные команды Чехии, Словакии, Японии, США и Венгрии. В другой группе сыграют сборные Казахстана, Канады, Латвии, Швеции, Великобритании и Швейцарии.