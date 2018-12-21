Нападающий ЦСКА Максим Мамин дисквалифицирован на один матч

Нападающий ЦСКА Максим Мамин дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Форвард коллектива Игоря Никитина получил от судей «5+20» за удар соперника клюшкой в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:3).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Йокерит» — ЦСКА. Время – 26:24. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Максима Мамина по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.