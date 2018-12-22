Крикунов: при таком плотном графике игроки могут только деградировать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после выездного матча с «Амуром» (2:0)

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«При таком плотном календаре, при таких перелётах игроки могут только деградировать, они не в состоянии добавить в мастерстве. Им бы чуть-чуть в себя прийти после таких матчей. Сегодняшняя игра была равной, шла до забитого гола. Повезло, что мы использовали большинство. Благодарен ребятам за хорошую игру, тем более это третья встреча в ходе тяжёлой выездной серии. Вратарь выручил «Динамо» в концовке, у «Амура» было достаточно много хороших моментов. Можно сказать, что нам повезло больше», — сказал Крикунов на пресс-конференции после матча.



В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов.