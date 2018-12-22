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«Динамо» обыграло «Амур» и продлило победную серию до четырёх матчей

«Динамо» обыграло «Амур» и продлило победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Амур» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хабаровске.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

На 35-й минуте Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес, ассистентом в эпизоде выступил Вадим Шипачёв. Даниил Тарасов установил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота за три секунды до сирены. Голкипер столичной команды Иван Бочаров отыграл на ноль.

Подопечные Владимира Крикунова завершили турне по Дальнему Востоку и продлили победную серию до четырёх матчей. Ранее бело-голубые обыграли «Северсталь» (3:1), «Адмирал» (2:1) и «Куньлунь Ред Стар» (3:2). 26 декабря московский клуб сыграет на выезде с «Йокеритом». «Амур» потерпел второе поражение подряд, 25 декабря хабаровская команда встретится на своём льду с «Витязем».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2018, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 34:43 (5x4), 0:2 – Тарасов (Кагарлицкий) – 59:57 (en)
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