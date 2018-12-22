Хартли: Тальбо — невероятный лидер, он сам сделал свою карьеру

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о форварде команды Максиме Тальбо. Сегодня, 22 декабря, канадский хоккеист проведёт 1000-й матч в карьере. Соперником будет «Локомотив», где Тальбо начинал путь в КХЛ. Начало встречи — в 18:00 мск.



«Тальбо — невероятный лидер. Он сам сделал свою карьеру, начиная от юниоров и заканчивая НХЛ. Макс — великолепный игрок, и предстоящий матч станет особенным для него. Провести тысячу матчей — уникальное достижение. Интересно, как иногда складывается судьба: сегодня Тальбо сыграет против команды, в которой начинал выступать в КХЛ.



«Локомотив» — очень старательная, рабочая и талантливая команда. Мы уважаем этого соперника и готовимся к матчу, как всегда, максимально серьёзно», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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