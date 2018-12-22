«Спартак» — «Сочи»: в состав хозяев вернулся Илья Зубов

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и ХК «Сочи», который состоится сегодня, 22 декабря, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало игры – в 17:00 мск. В состав московской команды вернулся нападающий Илья Зубов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Лещенко;

Провольнев — Калинин, Лисин — Ганзл — Никонцев;

Злобин — Воронин — Черных, Круженков.



«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Йокипаккка — Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;

Пайгин — Щитов, Бакош — Коллинс — Шмелёв;

Рыков — Воробьёв, Полунин — Калетник — Архипов;

Зборовский, Рахимуллин — Томилин — Капустин, Алтыбармакян.