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Зернов: нужно проанализировать матч с «Локомотивом», забыть и двигаться дальше

Зернов: нужно проанализировать матч с «Локомотивом», забыть и двигаться дальше
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:2).

«Не получилось забить. Просто не реализовали моменты. Надо было прорываться на пятак. Мы прорывались туда, нас пускали, но вратарь сыграл очень хорошо.

Нужно проанализировать матч с «Локомотивом», как и любую игру. Проанализировать и забыть. Разные бывают матчи, победы и поражения, но из любой игры надо делать выводы и идти дальше», — приводит слова Зернова официальный сайт омского клуба.

«Авангард» прервал серию из трёх побед, а «Локомотив» одержал вторую победу подряд. 24 декабря ярославцы встретятся на выезде с «Салаватом Юлаевым», омский клуб в этот же день примет в Балашихе «Сибирь».

«Авангард» уступил «Локомотиву» и прервал серию из трёх побед
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