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Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Миннесотой»

Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Уайлд» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, в активе которого победная шайба в овертайме и результативная передача. Голами в матче также отметились капитан «Старз» Джейми Бенн и форвард хозяев Джейсон Цукер.

Россиянин Валерий Ничушкин провёл на льду 17 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:2
0:0, 0:0, 1:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Бенн (А. Радулов) – 41:58 (5x5), 1:1 – Цукер (Гранлунд, Стаал) – 57:57 (5x5), 1:2 – А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 64:50 (3x3)
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