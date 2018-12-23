Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Миннесотой»

«Даллас Старз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Уайлд» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, в активе которого победная шайба в овертайме и результативная передача. Голами в матче также отметились капитан «Старз» Джейми Бенн и форвард хозяев Джейсон Цукер.

Россиянин Валерий Ничушкин провёл на льду 17 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.