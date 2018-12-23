Джонсон: Кучеров видит площадку лучше, чем кто-либо другой

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился мнением о форварде команды Никите Кучерове, набравшем 5 (1+4) очков в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).



«Когда Кучеров во второй раз за период выскочил на рандеву с голкипером, мало кто сомневался, что ему не удастся переиграть соперника. Я и Пойнт замедлили темп, поскольку понимали, чем закончится этот контрвыпад. Очень тяжело остановить Куча дважды, когда он убегает в контратаку. Он видит площадку лучше, чем кто-либо другой», — приводит слова Джонсона в своём «твиттере» журналист Кейли Челиос.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

После этого матча Никита набрал 57 (16+41) очков и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (56). Лидером гонки остаётся одноклубник канадца Микко Рантанен, набравший 59 результативных баллов.