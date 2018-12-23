Быков — о Мартемьянове: у нас появился ещё один яркий и интересный тренер

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил выступление «Автомобилиста», который возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.



«С Мартемьяновым мы вместе играли в ЦСКА. Очень рад, что у него сейчас получается в «Автомобилисте». Результаты говорят о том, что у нас в стране появился ещё один яркий, интересный и интеллигентный тренер. Это идёт на пользу всей лиге.



На Урале очень хорошие хоккейные традиции. К примеру, в Челябинске отличная школа, не одно десятилетие радует нас талантливыми ребятами. Видимо, эти традиции впитались ещё в 60-е годы прошлого века, они продолжают переходить из одного поколения в другое. Очень рад за земляков», — приводит слова Быкова пресс-служба КХЛ в «Твиттере».