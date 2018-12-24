«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:3.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Крис Крайдер. Гости отыгрались на старте второго игрового отрезка усилиями Михаэля Раффля. На 46-й минуте Уэйн Симмондс вывел «лётчиков» вперёд, а уже через 22 секунды Бу Нивс восстановил равновесие. В серии послематчевых буллитов победу «Филадельфии» принёс Нолан Патрик.

На счету Павла Бучневича нереализованный буллит и два броска в створ за 18.17 на льду. У Владислава Наместникова один бросок за 15.18. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

Иван Проворов отметился показателем полезности «-1», 2 бросками, силовым приёмом и блок-шотом за 24.28 на льду (2.30 – в меньшинстве). У защитника первый показатель по игровому времени среди полевых.