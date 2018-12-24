Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Рейнджерс»

«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:3.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Крис Крайдер. Гости отыгрались на старте второго игрового отрезка усилиями Михаэля Раффля. На 46-й минуте Уэйн Симмондс вывел «лётчиков» вперёд, а уже через 22 секунды Бу Нивс восстановил равновесие. В серии послематчевых буллитов победу «Филадельфии» принёс Нолан Патрик.

На счету Павла Бучневича нереализованный буллит и два броска в створ за 18.17 на льду. У Владислава Наместникова один бросок за 15.18. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

Иван Проворов отметился показателем полезности «-1», 2 бросками, силовым приёмом и блок-шотом за 24.28 на льду (2.30 – в меньшинстве). У защитника первый показатель по игровому времени среди полевых.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2:3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Крайдер (Хейз, Стаал) – 10:05 (5x5), 1:1 – Раффль (Санхайм) – 21:46 (5x5), 1:2 – Симмондс (Кутюрье, Ворачек) – 45:01 (5x4), 2:2 – Нивс (Андерссон) – 45:23 (5x5), 2:3 – Патрик – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент