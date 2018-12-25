Ишматов: присутствие Знарка пойдёт на пользу молодёжной сборной России

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением об Олеге Знарке, входящем в штаб Валерия Брагина.

«Присутствие Знарка пойдет только на пользу. Он не будет находиться на тренерской скамейке, а станет смотреть игры с трибуны — оттуда видно даже лучше. Неслучайно и в футболе многие тренеры предпочитают наблюдать за ходом матча сверху или посылать туда своих помощников.

Поэтому Знарок поможет Брагину советами как по игре нашей команды, так и по игре соперников. Уверен, это станет дополнительным подспорьем для хоккеистов и тренеров, которые явно едут за золотом и будут бороться за него с другими сильными командами — Канадой, США, Швецией и Финляндией», — цитируют Ишматова «Известия».