Определён окончательный состав сборной Канады на МЧМ по хоккею 2019 года

Стал известен окончательный состав сборной Канады на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Вратари: Майкл ДиПьетро («Виндзор», OHL) и Иан Скотт («Принс Альберт», WHL).

Защитники: Эван Бушар («Лондон», OHL), Джош Брук («Муз Джо», WHL), Ноа Добсон («Акади-Батхёрст», QMJHL), Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL), Иан Митчелл (университет Денвера), Маркус Филлипс («Оуэн Саунд», OHL), Тай Смит («Спокейн», WHL).



Нападающие: Джарет Андерсон-Нолан («Спокейн», WHL), Шэйн Бауэрс (университет Бостона), Макс Комтуа, Джо Велено (оба — «Драммондвиль», QMJHL), Маккензи Энтвайстл («Гамильтон», OHL), Ник Сузуки («Лондон», OHL), Морган Фрост, Барретт Хэйтон (оба — «Су Сент-Мари», OHL), Коди Гласс («Портленд», WHL), Алексис Лафреньё («Римуски», QMJHL), Бретт Лисон («Принс Альберт», WHL), Джек Студничка («Ошава», OHL) и Оуэн Типпет («Миссисага», OHL).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.