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Определён окончательный состав сборной Канады на МЧМ по хоккею 2019 года

Определён окончательный состав сборной Канады на МЧМ по хоккею 2019 года
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стал известен окончательный состав сборной Канады на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Вратари: Майкл ДиПьетро («Виндзор», OHL) и Иан Скотт («Принс Альберт», WHL).

Защитники: Эван Бушар («Лондон», OHL), Джош Брук («Муз Джо», WHL), Ноа Добсон («Акади-Батхёрст», QMJHL), Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL), Иан Митчелл (университет Денвера), Маркус Филлипс («Оуэн Саунд», OHL), Тай Смит («Спокейн», WHL).

Нападающие: Джарет Андерсон-Нолан («Спокейн», WHL), Шэйн Бауэрс (университет Бостона), Макс Комтуа, Джо Велено (оба — «Драммондвиль», QMJHL), Маккензи Энтвайстл («Гамильтон», OHL), Ник Сузуки («Лондон», OHL), Морган Фрост, Барретт Хэйтон (оба — «Су Сент-Мари», OHL), Коди Гласс («Портленд», WHL), Алексис Лафреньё («Римуски», QMJHL), Бретт Лисон («Принс Альберт», WHL), Джек Студничка («Ошава», OHL) и Оуэн Типпет («Миссисага», OHL).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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