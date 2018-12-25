«Куньлунь» подписал контракт с экс-игроком «Торпедо» Лофквистом

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал соглашение с защитником Сэмом Лофквистом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 28-летним хоккеистом заключён сроком до конца сезона.



Напомним, у «драконов» сейчас травмировано несколько хоккеистов.



У американского защитника есть опыт выступлений в КХЛ — в чемпионате-2016/17 он защищал цвета нижегородского «Торпедо». Всего в лиге Лофквист принял участие в 47 встречах, включая четыре матча Кубка Гагарина. Защитник записал в актив 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+5» и 34 минутах штрафного времени. В среднем Лофквист проводил на площадке около 16 минут за игру.



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