История личных встреч сборных России и Дании на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт стартовый матч чемпионата мира, встретившись с командой Дании. Игра начнётся в 00:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
Сборные России и Дании трижды встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира. Россияне выиграли во всех матчах, в том числе в двух четвертьфинах.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-2016
|Торонто
|Группа
|Россия — Дания
|3:2 Б
|Голдобин, Мамин, Толчинский (ПБ) — О. Бьёркстранд, Элерс
|МЧМ-2016
|Торонто
|Четвертьфинал
|Россия — Дания
|4:3 ОТ
|Коршков, Лаута, Каменев (2) — Йенсен, Ольсен, Кристенсен
|МЧМ-2017
|Торонто
|Четвертьфинал
|Россия — Дания
|4:0
|Полунин, Капризов (2), Карнаухов