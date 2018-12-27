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История личных встреч сборных России и Дании на молодёжных чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Дании на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Завтра, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт стартовый матч чемпионата мира, встретившись с командой Дании. Игра начнётся в 00:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Дании трижды встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира. Россияне выиграли во всех матчах, в том числе в двух четвертьфинах.

МЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-2016ТоронтоГруппаРоссия — Дания3:2 БГолдобин, Мамин, Толчинский (ПБ) — О. Бьёркстранд, Элерс
МЧМ-2016ТоронтоЧетвертьфиналРоссия — Дания4:3 ОТКоршков, Лаута, Каменев (2) — Йенсен, Ольсен, Кристенсен
МЧМ-2017ТоронтоЧетвертьфиналРоссия — Дания4:0Полунин, Капризов (2), Карнаухов
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