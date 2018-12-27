История личных встреч сборных России и Дании на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 28 декабря, молодёжная сборная России проведёт стартовый матч чемпионата мира, встретившись с командой Дании. Игра начнётся в 00:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Дании трижды встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира. Россияне выиграли во всех матчах, в том числе в двух четвертьфинах.