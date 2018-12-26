Сборная России заявила 21 игрока на МЧМ-2019, Хованов и Ольшанский — в запасе

На первом заседании директората МЧМ-2019 сборная России внесла в заявку на турнир 21 игрока, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. В неё вошли три вратаря, шесть защитников и 12 нападающих. Могут быть дозаявлены ещё два полевых игрока.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);



Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).



Не попали в заявку защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.

Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже чем за два часа до каждой ближайшей игры.