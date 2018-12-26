Определены тренеры сборных дивизионов на Матч звёзд КХЛ—2019

Стали известны главные тренеры сборных дивизионов, которые 19 и 20 января 2019 года примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд КХЛ 2019 года в Казани, информирует официальный сайт лиги.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьёв (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышёва – Боб Хартли («Авангард»).

На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 23 клуба КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.

Неделя звёзд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ.